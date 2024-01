Produtos para hidratar os braços e as pernas a partir de cinco euros

É normal, durante o inverno, andarmos com o cabelo mais seco e a pele menos hidratada. Isto porque, por norma, bebe-se menos água e a temperatura e o ar causam ressecamento.

Por isso, há que ter cuidados redobrados. Apostar em produtos mais “gordos”, com ingredientes mais fortes no que toca a hidratação. E, se costuma ter a pele do corpo bastante seca, veja aqui alguns produtos nos quais pode apostar, agora que o sol começa a dar as caras e podemos mostrar um pouco mais de pele.

Loção Hidratante Nativa Spa Ameixa Negra, oBoticário, 17,99€

Spiced Orange Body Yogurt, The Body Shop, 7,20€

Creme de Corpo Hyaluron-Filler Elasticity, Eucerin, 20,23€

Creme Universal Diário Multi Funções, Filorga, 29,64€

Eight Hour Skin Protectant Frangrance, Elizabeth Arden, 26,33€

Loção Creme Hidratante Pele Seca, Aveeno, 7,99€

Leite Corporal Hidratante 24h Pele Frágil, A-Derma, 14,21€

Loção Corporal Nutritivo, Nivea, 4,99€

Creme de Corpo Ultra Rico Karité, L’Occitane, 12€

Loção Hidratante, CeraVe, 9,36€

Leite para Corpo Baunilha Bourbon, Yves Rocher, 9,95€

The Ritual of Samurai Sport – Body Moisturiser, Rituals, 6,75€