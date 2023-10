Prometiam trabalho nas limpezas, mas obrigavam à prostituição. Polícia espanhola desmantela rede

A polícia espanhola desmantelou uma alegada organização criminosa que explorava sexualmente mulheres oriundas do Brasil, tendo detido seis pessoas e libertado cinco do cativeiro em que viviam, anunciou hoje o corpo policial

Cinco mulheres que eram exploradas sexualmente e vigiadas com câmaras de segurança foram libertadas em Alicante, no sudoeste de Espanha, em resultado de uma operação da Polícia Nacional espanhola que contou com a colaboração da Polícia Federal do Brasil, segundo um comunicado divulgado hoje.

A polícia espanhola explicou que a operação foi desencadeada por uma chamada para a linha de telefone criada em Espanha para denúncias de tráfico de seres humanos.

No comunicado, a polícia não concretizou em que dia foram detidos os alegados criminosos e libertadas as cinco mulheres, mas lembrou que se assinala hoje, precisamente, o Dia Europeu Contra o Tráfico de Seres Humanos e apelou a mais denúncias de casos suspeitos para o número +34900105090 ou para o endereço eletrónico [email protected].

Segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira, 18 de outubro, as mulheres oriundas do Brasil “chegavam a Espanha enganadas” com uma promessa de trabalho nas limpezas e de que tinham a viagem e o processo de regularização pagos.

No entanto, uma vez em Espanha, “eram obrigadas a prostituir-se” e a pagar a alegada dívida que tinham contraído com a viagem.

As vítimas estavam sujeitas a “um duro controlo” através de um circuito de câmaras de videovigilância e eram exploradas sexualmente “durante as 24 horas do dia, sem puderem rejeitar clientes nem descansar”, escreveu a Polícia Nacional espanhola.

Além de terem de pagar a alegada dívida da viagem do Brasil para Espanha, ainda tinham de assumir os gastos com o arrendamento da casa onde eram exploradas, assim como com a comida e até a água.

Na operação, foram detidas seis pessoas que alegadamente formavam, “uma organização criminosa dedicada à exploração sexual”, segundo o mesmo comunicado.

A Polícia Nacional espanhola já recebeu este ano 5.235 denúncias de casos suspeitos de tráfico de seres humanos que levaram a 19 operações policiais, à detenção de 70 pessoas e à libertação de 73 vítimas, duas delas menores de idade.

LUSA