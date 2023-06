Quatro alimentos ‘tesouro’ em Portugal e mitos sobre dietas e obesidade

Elaborada em colaboração com uma equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, esta coleção abre com o livro “Literacia Alimentar: Decisão Informada”, assinado pela nutricionista Joana Sousa, que lembra que em Portugal os hábitos alimentares estão em quinto lugar entre os fatores de risco de perda de anos de vida saudável.

A coleção aborda ainda a nutrição nos primeiros 1.000 dias de vida, uma espécie de guia para pais que ajuda a desfazer mitos, a obesidade, considerada pela Organização Mundial da Saúde como a epidemia global do século XXI, as dietas da moda e os seus impactos clínicos e ainda os alimentos considerados como “tesouros” por poderem contribuir para uma vida mais saudável.

O primeiro ensaio — “Literacia Alimentar: Decisão Informada” -, fornece estratégias de planeamento e gestão, seleção, preparação e consumo essenciais para “escolhas esclarecidas promotoras de saúde”.

Além de explicar o conceito de literacia alimentar, o livro ajuda o leitor a perceber como fazer a equivalência alimentar, a perceber o que é uma porção de alimento e a diferença entre esta e as doses servidas no prato.

Ensina o peso que cada grupo de alimentos (cereais e derivados, hortícolas, fruta, laticínios, carnes, pescado e ovos, leguminosas e gorduras) deve ter no dia alimentar de uma pessoa saudável, as porções que se devem comer durante um dia alimentar e explica, com exemplos práticos, a perceber o que constitui uma porção de diferentes alimentos.

Como é que a grávida deve comer e quais os benefícios da amamentação são algumas das matérias abordadas no segundo ensaio da coleção (“Alimentação e Nutrição nos primeiros 1.000 dias de vida”), da autoria da especialista Maria Ana Kadosh, que pretende ajudar os pais a desfazer mitos, fazendo recomendações alimentares e nutricionais para a gravidez, além de promover a diversificação alimentar, com estratégias para conseguir uma dieta familiar saudável.

O terceiro ensaio – “Obesidade: Uma questão de peso?” -, da autoria do nutricionista José Camolas, oferece diversas respostas para um combate esclarecido e eficaz à obesidade, abordando o peso da obesidade na saúde individual e coletiva, quais as intervenções nutricionais mais adequadas e sobre se a carga genética é, ou não, um fator de predisposição.

“As dietas da moda: Impactos clínicos” é o título do quarto ensaio, da especialista em nutrição clínica Ana Brito e Costa, que explica se é possível perder peso de forma rápida e segura, quais são os regimes de emagrecimento mais em voga, se têm validação científica e os efeitos e riscos que apresentam.

O quinto e último livro da coleção — “Alimentos de hoje” -, da nutricionista Catarina Sousa Guerreiro, parte de uma seleção de 15 alimentos considerados “verdadeiros tesouros”, pois, segundo a autora, apresentam “valores nutritivos excecionais e efeitos fisiológicos benéficos para o organismo”. O café, o chocolate preto, o chá verde e os ovos são alguns dos “tesouros” apresentados.

LUSA