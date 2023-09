Quatro formas de rentabilizar o estudo para começar o ano letivo com o pé direito

A rotina já voltou. As aulas já começaram. Apesar de ainda ser o início do ano letivo, em pouquíssimo tempo a matéria vai começar a aumentar e, possivelmente, acumular. Depois, na altura de testes e avaliações e se não estiver devidamente preparada, o caos está instalado, já sem tempo para estudar tudo ou rever a matéria por completo.

É exatamente por situações dessas (que já todos vivemos) que aprender a organizar e rentabilizar o estudo e o tempo que dedicamos a este é importante. Não só para conseguir notas melhores, mas também para ter um ano mais tranquilo. Por isso, trazemos algumas dicas de como começar o ano letivo com o pé direito.

Para começar, é importante entender o que funciona melhor para cada um. Precisa de silêncio para estudar? Ou funciona melhor com música ou barulho de fundo? Gosta de estar sozinho ou com pessoas à volta? A resposta a essas perguntas é o começo para entender o local e o ambiente em que devo me inserir para ter boas sessões de estudo e trabalho.

De seguida, é tempo para olhar para as metas de estudo diário. Não há necessidade de estudar a matéria toda, todos os dias. Mas se, ao final de cada dia de aulas, ler um pouco do foi dado durante as aulas ou dos dias anteriores, vai facilitar quando a matéria começar a acumular. Entre 20 e 30 minutos diários é o suficiente, contudo, tem que fazer esse tempo valer.

Porém, quando estamos a chegar perto dos períodos de avaliações, em que o tempo de estudo estende-se e precisamos ficar horas agarrados aos livros, há dois tópicos a considerar: as pausas e o planeamento. De início, é preciso saber o que vai estudar naquele dia. Se vai ler, fazer exercícios, fazer resumos e que parte do conteúdo.

De seguida, incorporar pausas durante o tempo de estudo, porque, quando ficamos horas a fio em concentração, o cérebro cansa-se e não consegue adquirir mais conhecimento. Para as pausas pode incorporar métodos de estudo conhecidos, como o Pomodoro, fazendo por exemplo uma pausa de dez minutos a cada 25 ou 30 de estudo.

É importante conhecer os nossos limites e a que estímulos respondemos melhor. Com estas dicas, pode ser mais fácil descobrir.