Igualmente liso, mas agora pela linha da clavícula. Letizia Ortiz surgiu com um novo corte de cabelo nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, e num almoço formal com o presidente do Paraguai, Santiago Peña Palacios, e a primeira dama, Leticia Ocampos.

O novo visual recaiu sobre um bob midi linha da clavícula, que confere mais volume nas pontas e que é tendência 2024. Uma aposta num cabelo curto e que Letizia já não usava desde 2015.