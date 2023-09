Rede ilegal de barrigas de aluguer desmantelada na China

As autoridades de Shenzhen, no sudeste da China, desmantelaram recentemente uma rede ilegal de barrigas de aluguer que funcionava numa área residencial, onde eram realizadas atividades como recolha de óvulos e implantação de embriões, noticiou a imprensa local.

A polícia descobriu uma sala no segundo andar de um prédio residencial com cinco andares que parecia ser uma área de embalagem e limpeza, com aventais cirúrgicos pendurados e pacotes cirúrgicos sobre a mesa, que continham instrumentos como dilatadores vaginais, bandejas cirúrgicas e pinças.

O terceiro andar continha um laboratório e uma sala de cirurgia, com duas salas ligadas por uma janela, para retirada de óvulos e transferência de embriões, segundo as autoridades.

No interior do laboratório foram encontradas duas incubadoras em funcionamento, com quatro ou cinco placas marcadas com nomes diferentes.

Agentes de vigilância sanitária e especialistas em tecnologia de reprodução assistida citados pelo jornal garantiram que os medicamentos, instrumentos e equipamentos encontrados no local foram utilizados para extração de óvulos, implantação de embriões e outros procedimentos utilizados em gestação de substituição, prática ilegal no país asiático.

Um homem de sobrenome Liu, identificado como gerente da instalação, recebeu “uma penalidade administrativa”, segundo o jornal oficial Global Times.

Na China, o recurso a barrigas de aluguer é proibido, assim como o acesso de mulheres solteiras a tecnologias de reprodução assistida, como o congelamento de óvulos.

com agências