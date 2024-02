Ruy de Carvalho vai celebrar 97 anos pelo país e com espetáculo sobre a sua vida

Histórias inéditas, gargalhadas e detalhes de uma longuíssima carreira. Estes vão ser os ingredientes da peça Ruy, História Devida que irá marcar a passagem do ator Ruy de Carvalho pelos palcos no momento em que vai celebrar 97 anos de vida, que se cumprem a 1 de março.

“Com 96 anos (e 11 meses) de vida, o ator Ruy de Carvalho continua a perpetuar a longevidade da sua bonita carreira, num espetáculo onde conta histórias inéditas e que tem originado no público um misto de emoções fortes, onde as gargalhadas não faltam”, lê-se no comunicado enviado às redações.

A produção, da Yellow Star Company, é protagonizada pelo próprio ator Ruy de Carvalho e por Luis Pacheco, com encenação de Paulo Susa Costa.

A peça irá estar a 1 de março no CAE da Figueira da Foz e dois dias depois no Auditório Taguspark, em Oeiras. O espetáculo seguirá depois para o Fórum Luisa Todi, em Setúbal, a 7 de março, para o Teatro Municipal de Bragança, a 9, e em Lisboa, no teatro São Luiz, de 14 a 17 de março.