Saias compridas: 4 formas incríveis de as usar neste outono e inverno

As minissaias tiveram o seu momento de estrelato nos últimos anos e continuam a ter. Contudo, as saias mais compridas, a passar dos joelhos, cresceram bastante no mercado e na Internet e, cada vez mais, aparecem em diferentes estilos.

Saias de ganga, lápis, cargo, de alfaiataria… os modelos e estilos não param de aparecer. E, se durante o verão, as usamos com sandálias e chinelos, agora na estação mais fria, o modo de as vestir já altera.

Tanto com botas, sapatilhas ou sapatos de saltos, as saias compridas combinam. Com malhas, cardigans, camisas, casacos compridos, a roupa da época adequa-se. Veja algumas dicas que deixamos para si de como as podemos combinar.

Sobretudo curto, Benetton, 159€ | Camisola de malha, Vilanova, 19,99€ | Saia midi de malha com brilho, Zara, 19,95€ | Botim plataforma, Zara, 59,95€

Sweatshirt, Tiffosi, 29,99€ | Saia de ganga midi com fenda, Twinset, 233€ | Bota 6 inch, Timberland, 220€

Malha floral, Sandro, 265€ |Colar de flor, Zara, 15,95€ | Saia Longuette, Tezenis, 22,99€ | Dali Pump, Steve Madden, 129,99€

Cropped manga comprida, Pull&Bear, 17,99€ | Casaco de pele, Salsa Jeans, 299€ | Saia de malha, Mango, 29,99€ | Sabrinas com fivela, Pull&Bear, 25,99€