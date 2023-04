Saiba como pessoas fortes mentalmente lidam com a rejeição

A rejeição faz parte da vida, seja a nível profissional, amoroso ou pessoal e todos nós já passamos por esta situação. No entanto, o importante aqui é saber como dar a volta por cima e superar esta rasteira da vida.

Certamente já percebeu que algumas pessoas lidam com a rejeição de forma mais depressiva que outras que se mostram prontas para ir à luta outra vez. Dessa forma, explicamos algumas soluções que as pessoas mentalmente mais resistentes usam nestas situações.

Em primeiro lugar aceitam e reconhecem o que estão a sentir e enfrentam o desconforto da situação.

A reflexão também é parte importante do processo de superação. Ou seja, em vez de se lamentarem questionam o porquê daquilo ter acontecido.

Também a positividade é importante nesta questão, pois a mentalidade com que se enfrenta os problemas é muito importante. Pessoas com uma mente forte costumam ter uma atitude otimista em vez de estar sempre a focar apenas no problema.

Deve ainda aprender com a rejeição em vez de se entregar à dor nem deixar que uma rejeição a defina.