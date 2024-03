Seis alimentos que atrasam e outros tantos que aceleram a chegada da menopausa

E se a alimentação que temos no dia-a-dia definisse a chegada da menopausa? De acordo com um estudo realizado por investigadores britânicos, embora não possamos controlar o tempo, podemos ingerir alimentos que permitam atrasar a menopausa, assim como acelerar o seu aparecimento, aumentando ou diminuindo as probabilidades de engravidar por mais tempo.

A conclusão surgiu após análise que acompanhou 9 027 mulheres, com idades entre os 40 e os 65 anos, durante quatro anos. Durante esse tempo, os investigadores reuniram, através de inquéritos, todos os detalhes sobre a dieta praticada por cada uma delas, tendo em atenção a frequência e a porção ingerida de cerca de 217 alimentos.

Ao longo da investigação houve mulheres que engravidaram, outras usaram terapias de reposição hormonal e algumas foram induzidas à menopausa. No fim, apenas 914 mulheres das mais de 9 mil atingiram a menopausa naturalmente – numa média de 51 anos.

Intitulado Dietary intake and age at natural menopause (Ingestão alimentar e idade na menopausa natural) e publicado pelo Journal of Epidemiology and Community Health, o estudo acabou por concluir que: “Porções adicionais de peixes gordos e leguminosas frescas mostram que a idade para o aparecimento da menopausa atrasou em 3,3 anos. Por outro lado, uma maior ingestão de macarrão e de arroz refinado foi associada à menopausa precoce“.

Ao detalhe, a análise indica que alimentos como anchovas, ervilhas, salmão, lentilhas, feijão verde e amêndoas atrasam o aparecimento da menopausa. Já o queijo, o arroz e massa refinados, o grão de bico, as bolachas e o álcool aceleram o aparecimento.