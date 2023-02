Seis detalhes sobre Sahima Hajat, a vencedora do Masterchef

Uma entrada de bolinho vegetariano com Gema a Baixa Temperatura, Daal e Molho de Tamarindo, prato principal com Korma de Carabineiro e, para sobremesa, Halwa de Cenoura com Mousse de Cardamomo valeram a vitória de Sahima Hajat a vitória no MasterChef 2023, da RTP1.

Ao longo de 12 semanas de competição do programa de talentos culinários, o prémio final foi entregue a esta concorrente de 32 anos, natural de Moçambique. “Não deixe coisas por fazer, a partir de hoje sou uma nova mulher”, afirmou a participante.

A vencedora é casada, tem três filhos – tendo sido um deles que a inscreveu – e vive em Odivelas. Foi sempre empregada doméstica. “Agradeço a Deus em primeiro lugar, em tudo que faço na minha vida coloco Deus em primeiro lugar porque só assim ele nos eleva também e hoje foi prova disso! À minha família por ter-me apoiado, nunca conseguiria chegar a este nível se não tivesse ninguém a cuidar dos meus filhos!

Esta edição do concurso contou com jurados Ricardo Costa, Pedro Pena Bastos e Noélia Jerónimo, que elogiaram a constância e regularidade nas provas que Sahima cumpriu. A gala da vitória contou com a presença de convidados como os chefes Hans Neuner a João Oliveira e Justa Nobre.