Seis frases e atitudes que as mulheres não devem aceitar de ninguém

O britânico Dan Bacon autointitula-se de especialista em relacionamentos e relações. A sua experiência (ou falta dela) com mulheres levou-o a criar o blogue The Modern Man em que dá, a outros homens, dicas para conquistar o sexo feminino.

Entre textos como ‘Oito traços de personalidade que atraem naturalmente as mulheres’, ‘Como superar o medo de se aproximar das mulheres’ e ‘Nove sinais de insegurança masculina que afastam as mulheres’ escreveu recentemente um intitulado: ‘Como falar com uma mulher que está com headphones‘. Nesta publicação, Dan Bacon explica aos seus leitores que o facto de uma mulher estar com auriculares “não significa que você não pode falar com ela”, que todas as mulheres “vão ficar felizes por tirarem os auscultadores e terem uma oportunidade de criar faísca” e que, para tirarem os headphones, basta pedir que ela fará imediatamente… Claro que as reações não se fizeram esperar.

Em resposta a este texto, que gerou uma onda de críticas, a Vogue norte-americana publicou uma lista de sete situações em que as mulheres nunca devem obedecer aos homens. Nós poderíamos acrescentar mais umas quantas, ou na verdade, todas. Obedecer a alguém quando se é adulto é um péssimo princípio, seja homem ou mulher o seu interlocutor. Emancipe-se! Escolha fazer o que faz sentido a cada momento – não é necessariamente o que lhe apetece, mas o que lhe parece mais acertado.

Veja os conselhos abaixo.

“Tira os phones do ouvido“: ninguém tem o direito de decidir o que você deve fazer ou ouvir.

“Sorri“: exigir a uma mulher que sorria é a forma mais rápida de um homem se tornar insuportável. As mulheres não têm de andar constantemente a sorrir só para parecerem mais simpáticas e agradáveis aos homens.

“Fica quieta“: tal como vimos anteriormente é você quem decide o que quer ou não fazer.

“Tapa-te“: vista-se como se sentir melhor. O facto de andar com um decote maior ou uma saia mais curta não significa que pretende seduzir outros homens ou chamar a atenção.

“Tira isso“: não tem de o fazer. Voltamos a sublinhar: vista-se como se sentir melhor.

“Vais em pé para eu poder pôr aqui a minha mochila“: não deixe que eles ocupem o seu lugar nos transportes públicos com mochilas e sacos. Tem tanto direito a estar sentada como eles.