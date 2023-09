“Ser mãe solteira e ter ritmo de estrela pop não é compatível”, diz Shakira

“Agora posso lançar músicas em um ritmo mais rápido, embora às vezes ache que ser mãe solteira e ter ritmo de uma estrela pop não é compatível. Tenho que deitar os meus filhos na cama, ir para o estúdio de gravação. Tudo é difícil”. A confissão é de Shakira, de 46 anos, que revela não ser nada fácil conciliar a vida familiar com os filhos Sasha, oito anos, e Milan, de dez, com o trabalho que tem de cumprir como ícone da música.

Em entrevista à revista norte-americana Billboard, Shakira, multimilionária cantora e compositora, reconhece que tem como montar uma rede de apoio para os filhos, mas não resolve tudo. “Quando não há um marido que possa ficar em casa com os filhos, é um malabarismo constante porque gosto de ser uma mãe presente e preciso estar em todos os momentos com meus filhos: levá-los à escola, comer com eles, levá-los para eles brincarem em encontros. E, além disso, tenho que ganhar dinheiro”, confidencia.

Se o tempo escasseia, onde é que se corta? No cuidado pessoal, como descreve a colombiana. “Não vou ao ginásio há um ano. Bem, fui algumas vezes. Não sei quanto tempo já passou desde que recebi uma massagem. Tenho torcicolo! Alguém tem de ceder. É o meu pescoço. É difícil fazer tudo”, refere.

Na mesma conversa, Shakira descreve como também não era fácil conciliar o trabalho enquanto vivia em Barcelona, Espanha, casada com Gerard Piqué. “Foi muito difícil acompanhar a minha carreira profissional enquanto estava em Barcelona. Foi complicado logisticamente conseguir um colaborador lá”, revela. “Tive que esperar que as agendas coincidissem ou que alguém se dignasse vir. Não poderia deixar meus filhos e simplesmente ir a algum lugar para fazer música fora de casa. Foi difícil manter o ritmo”. Atualmente, já nos Estados Unidos da América, a vida profissional está facilitada. “Agora, tenho uma ideia e posso colaborar imediatamente com quem eu quiser. Algo inevitável em Miami, Los Angeles. Tenho o apoio logístico e técnico, os recursos, as ferramentas, as pessoas. Morando em Espanha, tudo isso ficou em compasso de espera”, detalha na mesma conversa.