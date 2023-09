A traição já não se esconde, mostra-se. As razões de Shakira e Luisa Sonza

Shakira acaba de lançar nesta quinta-feira, 21 de setembro, um novo tema onde volta a endereçar indiretas ao ex-companheiro Gerard Piqué, à família deste e mostrar apoio a quem a ajudou a ela a descobrir a traição: a ama dos filhos Lili Melgar.

No tema El Jefe, lançado em parecia com com o grupo Fuerza Regida, um grupo norte-americano de música mexicana, a cantora colombiana aborda as desigualdades laborais, uma indemnização não paga à ama dos filhos e o ex-sogro, Joan Piqué. “Dizem que não existe mal que não dure mais de 100 anos / Mas o meu sogro continua aí, sem por os pés na cova”.

No Brasil, a cantora Luisa Sonza revelou, em direto no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, na quarta-feira, 20 de setembro, que tinha sido traída pelo namorado Chico Veiga, a quem em tempos dedicou uma música.

Em lágrimas, a intérprete revelou que “é insuportável que a traição, a quebra do combinado, de respeito, confiança, zelo”, e continue “a ser normalizada” e vista como “um erro pontual.

“Só quem já foi traída sabe da dor que se sente e o que isso desencadeia. A traição faz com que se invalide, com que se sinta idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. Toda a sua entrega, todo seu zelo, cuidado e amor jogados fora”, acrescentou.

“Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, minhas tias e todas as mulheres que vi a minha vida inteira serem traídas e sem terem para onde ir. Hoje eu escolho proteger-me ao invés de proteger-te a ti, mesmo que eu queira. Porque tu, naquela noite, naquele bar, não me protegeste, mesmo que eu quisesse. Hoje digo-te adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, completou Luísa Sonza.

Recuando no tempo e na sequência do êxito em torno do tema em que Shakira falou da traição, a cantora agradeceu o carinho que recebeu do público nessa fase complicada da sua vida, em especial do público feminino, falou da música como “alívio” e “terapia”. “Há um lugar no inferno reservado para as mulheres que não se apoiam entre si”, afirmou ao jornalista mexicano Enrique Acevedo, em fevereiro deste ano.

Nesta entrevista, a intérprete explicou o papel da música sobre a separação, a traição. “As minhas músicas são a melhor terapia, são mais eficazes do que uma visita a um psicanalista”, afirmou na mesma conversa com a rede mexicana Televisa e onde revelou que ter gravado aquele tema com Bizarrap – e para cantar o divórcio e a traição – foi um “alívio”.

“Entrei no estúdio de uma forma e saí de outra”, acrescentou, vincando que “foi uma grande libertação que foi necessária também para minha própria cura, para meu próprio processo de recuperação”, explicou. “Acho que estaria num lugar muito diferente se não tivesse essa música, a oportunidade de me expressar, de pensar sobre a dor”, disse.