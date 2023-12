Sete fatores que aceleram a chegada dos cabelos brancos e tem de mudar já

São uma inevitabilidade, mas também são cada vez mais assumidos e têm cada vez mais estilo. Por isso, mais do que sentir a necessidade de esconder a chegada dos fios branc.os, saber como os prevenir é também uma receita de vida saudável a ter em conta e a cumprir

Afinal, os cabelos brancos irão sempre emergir, mas pode retardar isso mesmo se tomar conta de si, do seu corpo e, claro, da sua cabeça. Desde fatores químicos associados ao uso de produtos capilares, passando pela alimentação e sono e chegando à saúde mental, saiba como tratar bem de si e, de seguida, adiar a chegada dos primeiros fios.

Veja abaixo a lista e mude já o que não lhe faz bem

Secagem: Pranchas, alisadores e secadores usados em excesso irão fragilizar os fios. Não deverá retirá-los de uso, mas sempre que possa evitar, faça-o.

Champôs agressivos: Colorações, alisamentos permanentes e soluções químicas para acomodar essas opções podem ser, com o tempo, um fator de aparecimento de frios brancos de forma prematura. Escolha alternativas mais naturais e doseie as vezes que lava o cabelo com os produtos químicos mais agressivos.

Hidratação: A ingestão deficitária de água afeta todos os sistemas do corpo. No caso do cabelo, a falta faz com que os folículos pilosos tenham uma perda acelerada de melanina, pigmento natural da pele e do cabelo, o que leva ao aparecimento de fios brancos.

Proteção solar: Não é apenas a pele que ‘sofre’ com a exposição excessiva e descuidada ao sol, o cabelo também se ressente. Portanto, deve usar chapéus a proteger a cabeça bem como soluções capilares que contenham fator de proteção.

Alimentação equilibrada: Vitamina A. C e E são essenciais para a manutenção de uma melena saudável, por isso aposte neles na sua dieta, que deve ser por si só diversificada.

Stresse: Sabemos que viver nesta condição provoca vários efeitos no corpo, um deles é o aparecimento de cabelos brancos. Por isso, é importante encontrar momentos de relaxamento para combater os efeitos. E uma nota muito especial para o descanso: dormir bem é um ótimo aliado no processo de retardar os cabelos brancos.