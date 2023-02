Pilhas e baterias de lítio. Como reciclar ‘sex toys’?

Os brinquedos sexuais tecnológicos – com recurso a pilhas simples ou recarregáveis ou baterias de lítio – implicam cuidados no seu uso, mas também na hora de lhes dizer adeus. Saber o que fazer aos componentes é cada vez mais importante por uma questão ambiental. E a preocupação não deve existir apenas a propósito da energia que alimenta os sex toys, mas também para com os componentes como os materiais usados para fazer a peça.

Especialistas de duas marcas deste tipo de produtos salvaguardam que estes aparelhos, quando bem cuidados, “podem durar anos”. Porém, se o fim de vida deles chegar e já não houver solução, recomenda-se o cumprimento de normas tendo em vista o meio ambiente.

“Como todos os aparelhos Lelo contêm uma bateria de íons de lítio, ela deve ser retirada antes do descarte e não deve ser colocada junto com o lixo doméstico”, avisa a marca. Em declarações por escrito ao Delas.pt, fonte oficial da empresa explica que, para retirar a bateria, deve ser removida “a capa de silicone”. “Abra o invólucro de plástico e retire a bateria para ser descartada de acordo com os regulamentos ambientais locais. Para a sua segurança, use luvas durante esse processo”, recomenda, avisando que os aparelhos, uma vez abertos, perdem a garantia.

A Satisfyer, que assegura “15 anos de garantia” para os aparelhos, lembra que o descarte segue a “diretiva europeia WEEE” e “regulamentos nacionais”. “O melhor local para o descarte vai depender do tipo de brinquedos e dos materiais de que é feito”, refere a marca, lembrando que a informação consta do guia do produto, vincando desde logo que “os aparelhos elétricos e peças eletrónicas incluídos nesta entrega não devem ser descartados no lixo doméstico”. E recomenda ainda: “No final da vida útil do produto, eles devem ser descartados num ponto de recolha municipal para garantir um descarte ecologicamente correto.”

Já sobre as baterias – pilhas simples, recarregáveis ou lítio -, a marca alemã faz distinções. “De acordo com os regulamentos europeus” e sobre as pilhas, “o cliente é legalmente obrigado a devolver as baterias e baterias recarregáveis”, refere a marca por escrito. “Após o uso, pode devolvê-los, levá-los a um ponto de recolha municipal ou entregá-los gratuitamente a um revendedor local”.

Já sobre as recarregáveis ou de lítio, a Satisfyer pede que sejam devolvidas completamente descarregadas “a um ponto de recolha municipal ou entregando-as a revendedores locais ou serviços públicos ou empresas de eliminação de resíduos”. A marca solicita ainda que o cliente “cubra as superfícies de contato da bateria marcadas com ‘+’ e ‘-‘ (positivo e negativo) com fita adesiva para evitar o risco de incêndio”.

Porém, caso queira descartar-se de um brinquedo sexual que ainda esteja em boas condições, a companhia alemã recomenda, em primeiro lugar, que “seja higienizado”. Depois, sugere a doação. “Em vários países existem organizações positivas para o sexo ou um programa local de reciclagem de brinquedos sexuais que pode ser o destino ideal”, alerta.