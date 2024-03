Spray nasal para a apneia do sono em vez de máquinas. Estudo traz esperança

E se a máscara e a garrafa de oxigénio for substituída por um spray nasal para ter noites sem apneia e tranquilas? Uma investigação levada a cabo pela Universidade australiana Flinders reclama ter chegado a conclusões que trazem esperança e podem vir a ajudar estes pacientes – e familiares que dormem com eles!

A equipa investigou como a aplicação tópica de um novo spray nasal antagonista – com o nome BAY2586116 – poderia ter impacto na ativação da faringe e a no colapso das vias aéreas superiores, aquando do sono.



A maioria dos indivíduos que foram sujeitos à experiência mostram que a solução tópica foi bem tolerada, sem reporte de efeitos adversos e sem alterações na qualidade do sono ou nas tarefas do dia seguinte.

O estudo foi feito junto de uma amostra reduzida de apenas dez participantes, dos quais sete responderam positivamente ao spray nasal noturno, revelando uma redução na frequência de episódios de colapso das vias aéreas superiores durante o sono.

“Aqueles que tiveram uma melhoria fisiológica na função das vias aéreas durante o sono também tiveram reduções entre 25-45% nos marcadores da gravidade da sua apneia obstrutiva do sono, incluindo melhores níveis de oxigénio, bem como uma redução na pressão arterial no dia seguinte”, revela o autor principal do estudo e investigador no Instituto de Investigação de Saúde e na área a Medicina do Sono. O estudo foi publicado no Journal of Heart and Circulatory Physiology e que pode ser consultado no original aqui.