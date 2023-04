Stormy Daniels, a atriz porno que vai levar Trump a tribunal, diz ter sofrido ameaças

Stormy Daniels, ex-estrela de pornografia que provocou levou Donald Trump a ser indiciado na justiça, disse em entrevista ao jornal britânico The Times que se sente “orgulhosa” da decisão da Justiça, afirmando que a mesma mostra que o ex-presidente americano “já não é intocável”.

“Estou orgulhosa”, disse Stormy, de 44 anos, entrevistada em local não revelado pelo jornal. “Trump já não é intocável”.

Em causa estará o alegado pagamento à atriz para que não contasse a história do seu envolvimento sexual com Trump em 2016, data em que o milionário corria a campanha para a Casa Branca. Se o suborno se se verificar, tal pode constituir uma violação da lei eleitoral punida com uma multa. Porém, se a acusação de falsificação de registos comerciais for confirmada, o risco é de pena de prisão até quatro anos.

A ex-atriz de filmes adultos declarou ao Times que a pronúncia contra o ex-presidente republicano foi “monumental e épica”. “Seja qual for o resultado, irá provocar violência e haverá feridos e morte”, afirmou.

Stephanie Clifford, nome verdadeiro de Stormy Daniels, diz que manteve relações sexuais com Trump em 2006, meses após a terceira mulher do magnata, Melania, dar à luz seu filho Barron.

Durante a entrevista, Stormy confessou que está assustada “pela primeira vez” desde o início do processo, devido ao facto de “o próprio Trump estar a incitar e a encorajar à violência”.

A ex-atriz afirmou que, nas primeiras horas após a indiciação se tornar pública, recebeu ameaças de violência e morte nas suas redes sociais, por telefone e por e-mail. “Falta só um seguidor louco que acredite estar a fazer o trabalho de Deus ou a proteger a democracia”, comentou, referindo-se à possibilidade de tentarem agredi-la fisicamente.

A ex-atriz indicou que deporia contra Trump se solicitada: “Não tenho medo, não tenho nada a esconder e tenho vontade de contar a toda a gente o que sei.” “Ele fez coisas muito piores, pelas quais deveria ter caído antes”, completou Stormy.