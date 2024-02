Taylor Swift em campo após vitória do namorado no Super Bowl

O domingo, 11 de fevereiro, foi de exultação para milhares de norte-americanos. A vitória dos Kansas City Chiefs sobre o San Francisco 49ers acabou em cena de cinema: com a multimilionária estrela da música Taylor Swift a descer ao relvado do futebol americano para celebrar a conquista com o namorado: Travis Kelce, que conquistou, com a equipa, a segunda vitória consecutiva no Super Bowl.

Recorde-se que a cantora assistiu ao jogo com Blake Lively, Ice Spice e Lana Del Rey e tem feito interrupções na sua Eras Tour, que há de passar por Portugal em maio, para assistir regularmente aos jogos, o que tem acontecido desde setembro.

Um romance que tem dado que falar ao nível da política, com críticos a avançarem que este romance faz parte de uma conspiração para alterar o campeonato e para apoiar os democratas, com o atual presidente dos EUA Joe Biden à frente, na nova corrida à Casa Branca. Donald Trump, adversário republicano a para regressar a chefe de Estado dos EUA, também se manifestou no domingo, com o antigo presidente a acusar Swift de “deslealdade” ao apoiar Biden, porque Trump já tinha assinado uma lei que tornava mais fácil para os artistas receberem os royalties quando as músicas era exibidas.