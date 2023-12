Tecnologia de mãos dadas com a beleza, a pensar no Natal e a partir de 20 euros

Com as festividades a chegarem, decidir o que oferecer é sempre complicado. Para a mãe, para o pai, para os irmãos, amigos e namorado. Cada pessoa tem um estilo diferente e gostos diferentes. Para aquela amiga ou familiar mais adepta de beleza, viemos descomplicar.

Cada vez mais é possível observar a tecnologia a tomar conta do departamento de beleza, com produtos mais inovadores que tornam as nossas rotinas mais fáceis. Pode ser algo para cabelo, como para esticar ou ondular, ou até para o rosto, para limpar a pele ou ajudar a mantê-la mais firme.

Para quem é adepto dessa área, investir nesses produtos tecnológicos como prenda de Natal parece ser o caminho certo para ganhar o coração da presenteada. Veja aqui alguns exemplos que deixamos para si.

Modelador de cabelo, Klack, 19,95€

Escova alisadora, Rowenta, 59,99€

Alisador de cabelo, Rowenta, 62,99€

Luna 4 go, Foreo, 134,99€

Ferramenta Pontos Negros, Skin Gym, 91,50€

Máscara de contorno facial, Unicskin, 185,25€

Máscara LED, Silk’n, 150€

Massajador para contorno de olhos e lábios, Beautifly, 59€