Tem cabelo fino? Estratégias para lhes dar volume

Mais fácil de pentear e de estar arranjado e controlado, o cabelo fino pode ser um aliado para quem opta por este tipo de visual. Porém, o caso pode ser desafiante para quem é adepta de penteados mais volumosos.

Mas se a tarefa parece difícil ou mesmo impossível, pode não ser bem assim. Desde os cortes de cabelo – preferivelmente escadeados a lisos, a produtos que escolhe para lavar os fios capilares até à forma como cuida deles após a lavagem, há preceitos essenciais que podem potenciar e conseguir exatamente o efeito que procura.

Veja abaixo algumas recomendações:

Escolher o champô com a fórmula correta é essencial para conseguir conferir mais volume. Para tal, deve sempre por produtos que proclamem esse mesmo efeito. Deve também optar por alternativas que sejam mais limpas. Os resíduos dos champôs podem deixar o cabelo mais pesado e, por conseguinte, ainda mais liso.

O uso do condicionador é uma peça chave neste processo. A escolha de uma fórmula errada pode ter um efeito contrário ao que pretende. Os mais hidratantes serão tendencialmente mais pesados do que os mais simples, tal como acontece com os champôs com resíduos. Deve também considerar que deve apenas aplicá-lo onde é mais necessário, nas pontas, evitando criar peso extra e sobrecarregar todo o fio capilar.

O uso de mousses após a lavagem pode ajudar a texturizar o cabelo, conferindo-lhe mais volume. Deve, também, acautelar a forma como seca o cabelo. Neste caso, é mais indicada a escolha de um difusor do que de um secador simples, e deve fazer a secagem de baixo para cima, ‘levantando a raiz’, e não de cima para baixo.

Pode também amarrar o cabelo e, neste caso, quanto mais o apanhar no topo, mais ele parecerá volumoso.