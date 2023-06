Tenha um cabelo saudável o verão inteiro com estes produtos

Verão, praia, piscina, sol, bronze. É no que mais se pensa quando o calor começa a chegar. Mas tal como a pele, o cabelo precisa de alguns cuidados. É necessário proteger contra as águas do mar e da piscina e contra o sol, para que não fiquem frágeis, propensos a quebrar, ressecados e para que não percam a cor por conta dos raios solares, do sal e do cloro.

Champôs, condicionares, sprays, leave-ins, cremes, máscaras. A lista de produtos capilares é grande. E, nesta época, várias linhas de praia nascem exatamente para prevenir o estrago dos fios de cabelos.

Logo, há a duas palavras que deve procurar: hidratação e proteção. Nos produtos que quer comprar, busque por protetores contra os raios ultravioletas e ingredientes que proporcionem hidratação, como o aloé vera.

Entre produtos e rotinas a ter, reunimos alguns produtos para manter o cabelo saudável o verão inteiro.

Protetor Solar, Wella, 10,95€

Kit Proteção do Sol, Mar e Piscina, Natura, 64€

Kit Pro-Mar e Piscina, Real Natura, 34,94€

Champô Restaurador Operação Verão, O Boticário, 9,99€

Kit champô e condicionador Minha Praia, Novex, 10,90€

Champô Summer Repair, Gliss, 2,57€

Creme leave-in UV Sublime, Kérastase, 30,95€