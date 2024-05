Ténis para ‘navegar’ nas chuvas de maio e para manter os pés secos

É verdade que andamos todos um pouco a sonhar com as temperaturas mornas que começam a fazer soar a verão. Contudo, já se sabe que em abril e maio o tempo traz surpresas, e a chuva é uma delas.

Mas a desilusão temporária tem de sair do sofá. Por isso, nada melhor que os ténis impermeáveis para vencer o cinzentismo da espera e começar a preparar as saídas em grande. Com estas peças, estará na moda e sempre bem e confortável em qualquer ocasião.

Sendo dia da mãe, este domingo, 5 de maio, este calçado pode também ser o seu maior aliado, seja para caminhar até aos seus filhos, seja para correr atrás deles caso sejam ainda pequenos.

Veja quase duas dezenas de possibilidades:

Adidas VI Court 3.0, Sportzone, 69.99€

Calçado impermeável caminhada NH100 WP, Quechua, Decathlon, 29.90€

Calçado impermeável caminhada Nordica NW 580, Decathlon, 50€

Converse Chuck Taylor All Star, Ericeira Surf Skate, 95€

Cosmos faux leather Nylon, Victoria Shoes, 69.90€

Fila Avenida, PVP 119.95€

Gant Cuzima, PVP 129.95€

Nike Cortez Leather, Nike, 99.99€

Nike Vourt vision Low Nn, Sportzone, 79.99€

Relaxed Fit d’lux Walker, Get Oasis, Skechers, 115€

Sapatilhas Gazelle Bold, Adidas, 120€

Sapatilhas nylon inserções camurça, Oysho, 39.90€

Sneakers Royal Dust, JAK, 170€

Suede XL Sneakers Unisex, Puma, 99.95€

Tenis Vans rowley classic, Ericeira Surf Skate, 85€

Unisex Sneakers, New Balance, 150€

Puma Fenty Puma, Creeper Phatty, Footlocker, 74.99€

Tenis LaFrance, Puma x LaMelo Ball, Puma, 120€