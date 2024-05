Chinelos para andar confortável no verão. Opções a partir de 12,99€

O chinelo é encarado como um acessório de praia. Mas esse estigma tem ficado, cada vez mais, de lado.

Em maio do ano passado, a atriz Jennifer Lawrence desfilou no Festival de Cinema de Cannes de chinelo de enfiar no dedo. Poucos meses depois, a Chanel seguiu as pisadas e apresentou, entre outros tipos de calçado, os célebres flip-flops e conjugou-os com minissaias, tops e ponchos.

Todas estas manifestações levaram a que os chinelos sejam uma das grandes tendências deste verão. A Delas.pt reuniu algumas opções, desde chinelos de dedo às dad sandals, para usar e abusar.

Sandálias Rasas Fivelas, na Parfois, 29,99€

Birkenstock Arizona, na Birkenstock, 85€

Havaianas Slim, na Havaianas, 30€

Havaianas Square Logo Metallic, na Havaianas, 34€

Sansálias Rasas Cruzadas, na Pull&Bear, 19,99€

Sandálias Animal Print em Pele, na Pull&Bear, 35,99€

Sandália de Tacão Tipo Mules, na Stradivarius, 25,99€

Sandália Rasa em Pele Cruzada, na Zara, 25,95€

Sandália Rasa com Laço, na Zara, 22,95€

Chinelos de Praia Mulher, na Decathlon, 25,99€

Chinelos com Textura, na Oysho, 12,99€