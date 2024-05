iolanda estreia-se na Eurovisão esta terça. Veja o percurso que começou na TV aos 14 anos

Cerca de 15 anos depois da estreia em concursos de talentos na televisão nacional, iolanda brilha agora a partir de um palco de expressão quase mundial: o festival da Eurovisão. A cantora natural da zona centro do país será a penúltima a subir ao palco da primeira semifinal, que será transmitida na RTP1, a partir das 20.00 horas.

Segundo o somatório que resulta das casas de apostas, o Eurovision World, O Grito de iolanda tem fortes hipóteses de chegar à final, no sábado, 11 de maio, contabilizando 81% das hipóteses de conseguir luz verde esta noite.

Mas enquanto as luzes do palco de Mälmo, na Suécia, não se acendem, veja as primeiras imagems da intérprete portuguesa nos ensaios da Eurovisão e recorde um duro caminho de mnais de 15 anos feito pela cantora e compositora em concursos de talentos na televisão nacional, nem sempre com vitórias.

A estreia na TV dá-se aos 14 anos, em dezembro de 2008, com a ida ao concurso Uma Canção Para Ti, na TVI, porém, foi eliminada na segunda gala.

Quatro anos depois, aos 17, tenta a sua sorte em Ídolos, mas sairia ainda antes da fase das galas em direto.

Dois anos depois, em 2014, faz nova tentativa, mas não convenceu os jurados do The Voice: Marisa Liz, Mickael Carreira, Anselmo Ralph e Rui Reininho. “É complicado, é complicado já tentei tantas vezes”, dizia entre lágrimas.

Agora, na segunda vez que vai ao Festival da Canção – a primeira foi como coautora e cocompositora 2022 – iolanda agradece a quem vota, evoca o esforço que é preciso fazer e celebra.

Nascida a 4 de novembro de 1994 na Figueira da Foz, mudou-se para Pombal ainda em criança. O interesse pela música sempre foi notório e iolanda aprendeu a tocar guitarra, saxofone, piano e cavaquinho. É formada em Ciências da Comunicação, pelo Instituo Superior de ciências Sociais e Políticas de Lisboa. Viveu também no Reino Unido onde estudou Songwriting na BIMM, Universidade de Sussex.

Em 2023 lançou o EP de estreia Cura, um tema que nasceu durante a pandemia.

iolanda tem trabalhado as influências da música portuguesa, conjugando-as com música eletrónica.