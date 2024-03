Teresa Guilherme consegue “estatuto de vítima” do BES e pode recuperar milhões investidos

Foi uma das vozes mais audíveis pelos leados do BES e consegue agora uma vitória que lhe poderá permitior recuperar uma parte do dinheiro investido antes do colapso do banco liderado por Ricardo Salgado. O advogado de Teresa Guilherme, Nuno Silva Vieira, conseguiu obter pela primeira vez em Portugal o estatuto de vítima para crime financeito e económico.

Tal condição irá permitir receber parte dos três milhões de euros que investiu e que perdeu com a falência do antigo BES. Em cima da mesa está a possibilidade de vir a reaver, com o estatuto de ‘lesada do BES’ um montante que pode ascender aos 1,8 milhões de euros.

Recorde-se que antes a apresentadora tinha perdido uma ação contra Ricardo Salgado, porém obtém agora esta que lhe vai permitir receber indemnização com prioridade, tal como já aconteceu anteriormente com os lesados do BES.