Tipos de fatos de banho que ajudam a disfarçar a barriga

Passamos o inverno todo a desejar o verão e quando este chega percebemos que aquele pneuzinho ainda não desapareceu ou que estamos com uma barriguinha que queremos que desapareça o mais depressa possível. Reforçam-se as idas ao ginásio e até fechamos a boca a doces tentações, mas nem sempre é o suficiente. Por isso, reunimos alguns modelos de fato de banho que ajudam a disfarçar o volume da zona abdominal e contamos-lhe tudo.

Optar por cores escuras é sempre a melhor opção. Fazem com que a nossa silhueta pareça mais pequena e esguia, enquanto os tons claros fazem o oposto, dando a sensação de que somos maiores. Por isso, apostar em fatos de banho monocromáticos, seja em preto ou azul escuro disfarça a zona abdominal.

Se não é fã de peças de uma só cor, não desespere. Pode apostar em modelos com estampados ou padrões, desde que os desenhos destes sejam grandes e preferencialmente na parte superior do fatos de banho para que chamem a atenção para essa zona e não para a barriga. A presença de riscas verticais nas laterais da barriga, de uma cor diferente e que se destaque, também ajudam a dar a ilusão de sermos mais esguias. Isto porque contornam o corpo, dando-nos, visualmente, novas linhas.

Outra opção é investir num modelo que desvie as atenções para a parte de cima. Fatos de banho com laços nos ombros, traçados no peito ou drapeados na zona abdominal são boas opções. Assim como modelos com a parte inferior em preto, por exemplo, e a parte de cima branca.

Aproveite que os fatos de banho estão em alta este verão e faça boas escolhas, promovendo o que têm de melhor e disfarçando o que gosta menos. Percorra a galeria de imagens disponível acima e veja algumas sugestões.