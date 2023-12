Esta é a frequência com que a tecnologia ‘distrai’ os trabalhadores

Os trabalhadores que têm problemas diários de concentração, podem ser intelectualmente superiores aos colegas. Pelo menos é o que diz um estudo, justificando que as pessoas mais inteligentes não conseguem facilmente concentrar-se porque têm o cérebro a fervilhar de boas ideias.

Os mais inteligentes tendem a ter dificuldades em priorizar as ideias em que se devem focar primeiro, com as distrações a conduzir potencialmente a “um sentimento de inadequação e incapacidade em lidar com a carga de trabalho de forma contínua”, explica o psiquiatra Ned Hallowell, investigador principal do Hallowell Center.

Para este especialista, as mentes mais brilhantes acabam por ficar muitas vezes aquém das suas próprias expectativas e do chefe. “Os empregadores andam sempre à procura das pessoas mais brilhantes disponíveis, acontece que a incapacidade de lidar com múltiplas tarefas e distrações no escritório afeta tanto, ou até mais, as pessoas mais inteligentes do que as outras.”

Cérebro sobrecarregado

“A forma como estamos a trabalhar está a mudar mais rapidamente do que nunca e o nosso cérebro está a ser sujeito a stress e distrações que podem levar a uma sobrecarga – e as estatísticas mostram que as distrações no trabalho estão no topo da lista.”

O estudo que envolveu 10 mil funcionários de 17 países diferentes descobriu ainda que a disseminação de tecnologias no local de trabalho faz com que seja mais difícil para os empregados manterem-se concentrados – em média, surge uma distração a cada três minutos.