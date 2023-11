“Traições, faltas de respeito e mentiras”. Luciana Abreu confirma separação

Luciana Abreu, de 38 anos, afirmou que a relação que mantinha com o toureiro João Moura Caetano, com 40, chegou ao fim. “Confirmo a minha separação”, declarou a atriz e apresentadora da SIC em conversa exclusiva com o Jornal de Notícias.

Na origem da rutura, o rosto do canal de Paço d’Arcos deixou bem claro: “Não admito traições, faltas de respeito e mentiras.” Acrescentou mesmo e numa assunção pública – como têm vindo a fazer outras estrelas recentemente – que foram estes os motivos que a levaram a colocar um ponto final na “relação que durava há quase um ano” e sobre a qual existia até a possibilidade, avançada na comunicação social, de que o ainda casal estava de casamento marcado em maio do próximo ano.

A confirmação da separação chegou um dia depois de ter sido indicado que, alegadamente, o toureiro quereria controlar a vida de Luciana Abreu. Leia ao detalhe todas as declarações de Luciana Abreu aqui.