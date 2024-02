Tribunal condena obstetra por morte de bebé de Sara Santos

Antigo obstetra do Hospital de Setúbal foi esta quarta-feira, 21 de fevereiro, condenado pela morte de bebé de 30 semanas da apresentadora Sara Santos, que só foi para cesariana quatro horas após ter dado entrada no hospital com dores de cabeça, náuseas e diarreia.

O caso aconteceu a 6 de fevereiro de 2018, com a então apresentadora a dar entrada na urgência pelas 15.00 horas, mas ser submetida a cesariana de urgência pelas 19.00 horas, tendo a bebé sucumbido à falta de oxigénio.

Como avança o Jornal de Notícias, o tribunal daquela cidade condenou José Sacramento a um ano e seis meses de prisão e ao pagamento de 55 mil euros a título de indemnização.

