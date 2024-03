TVI vence audiências do mês, recupera liderança e interrompe ciclo de 60 meses de vitória da SIC

No mesmo mês em que completou 31 anos, a TVI voltou à liderança. “Tanto em número de dias como na média global, a TVI foi a estação preferida dos portugueses, em mês de aniversário”, lê-se no comunicado enviado às redações pela estação de Queluz de Baixo.

“Os números refletem o foco, a persistência e capacidade de uma equipa que todos os dias trabalha afincadamente para que a TVI volte a ser a grande referência da televisão portuguesa, em todas as áreas”, afirma a diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, citada na mesma nota.

Para o diretor-geral José Eduardo Moniz, os resultados obtidos “representam o reconhecimento dos espectadores pelo esforço, pela dedicação, pela criatividade e pela competência de quantos fazem diariamente a estação”. No que diz respeito à informação, o diretor Nuno Santos vinca que “a estação está a dar passos seguros em todas as áreas”. “No jornalismo temos procurado afirmar a TVI como um referencial de credibilidade, mas também como a marca de Informação que está ao lado dos cidadãos, questionando e fiscalizando todos os poderes”, detalha.

Em comunicado, fonte oficial do canal de Paço D’Arcos afirma que “subiu face ao mês anterior”, mas que “apesar disso, depois de 60 meses consecutivos em primeiro lugar, este mês a SIC não alcançou a liderança, e felicita a TVI pelo sucedido. A concorrência é fundamental para fazermos mais e melhor”.

E se para a TVI, que quebra em fevereiro um ciclo de liderança de cinco anos com uma audiência mensal “15,6% de share, uma vantagem de 0,6p pontos percentuais” face à principal concorrente, a vitória se deve a apostas como, entre outras, a nova novela Cacau, o reality show Big Brother Desafio Final e a informação, a equipa de Daniel Oliveira, da SIC, realça as “edições especiais diárias de Isto é Gozar Com Quem Trabalha, cuja estreia é o programa de entretenimento mais visto do mês”. “Realce-se também o excelente desempenho da informação, com o Primeiro Jornal e as várias rubricas existentes ao longo da semana no Jornal da Noite como A Opinião de Marques Mendes, Guerra Fria, Polígrafo SIC, Grande Reportagem, Reportagem Especial e os debates para as Legislativas 2024”, acrescenta.