Twitter quer cobrar oito euros por mês em troca da certificação da conta

Os utilizadores do Twitter que queiram receber o ‘visto azul’ nas suas contas, sinónimo de validação do perfil daquela conta e de que pertence ao usuário, terão de vir a pagar por esse serviço.

O novo dono da rede social terá sinalizado, de acordo com o que tem sido avançado pelo próprio na rede social de que é proprietário, que o modelo de negócio irá passar por rentabilizar a certificação de propriedade da conta, criando assim novas fontes de receitas para a empresa.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022