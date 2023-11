Uma violação de uma rapariga ou mulher a cada oito minutos, no Brasil

Uma rapariga ou mulher foi violada a cada oito minutos, em média, e um total de 722 mulheres foram vítimas de homicídio no Brasil no primeiro semestre, de acordo com dados divulgados esta semana pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O número de mulheres vítimas de homicídio aumentou 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado e 14,4% a mais do que em 2019, segundo dados divulgados pela organização não-governamental brasileira, que analisou as queixas apresentadas às polícias estaduais.

Nos primeiros seis meses do ano foram registadas 34 mil violações de raparigas e mulheres, um aumento de 14,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Além disso, 74% das denúncias de estupro envolveram vítimas consideradas “vulneráveis”, ou seja, menores de idade ou pessoas incapazes de dar consentimento por doença ou deficiência.

A ministra das Mulheres do Brasil já reagiu a estes dados, através das redes sociais, considerando-os “arrasadores e alarmantes”. “Vidas que foram interrompidas pela misoginia que se faz presente no nosso país”, escreveu Cida Gonçalves.

