Vai viajar para a neve? Sugestões de roupa apropriada a partir de 29,99€

Vai viajar para destinos de neve? Para fazer frente as baixas temperaturas, é importante utilizar roupa apropriada.

Nesta altura do ano, as lojas estão carregadas de roupa térmica, ideais para quem viaja até destinos fora do país, como Andorra ou Suíça, e para quem prefere ficar por Portugal, na Serra da Estrela.

A Delas.pt reuniu algumas sugestões de peças que, além de estilosas, não deixam entrar o frio.

Botas Moon Boot, na Yellow Shop, antes 165€ depois 115€

Camisola polar de manga comprida, na Oysho, 29,99€

Leggings térmicos, na Zara, 39,95€

Botas après-SKI metalizada, na Lefties, 39,99€

Calças flare SKI, na Oysho, 79,99€

Casaco justo com blocos SKI, na Oysho, 139€

Macacão windproof e waterproof, na Zara, 139€

Parka windproof e waterproof, na Zara, 139€

Calças de SKI quentes, na Decathlon, 30€