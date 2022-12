Vestidos para a festa (e para a estação toda) já em saldos

Há brilhos, lantejoulas e transparências. Porém, se quer fazer a festa e entrar no novo ano com novo look, pode sempre fazê-lo com peças que vai poder usar noutras oportunidades, ainda neste inverno, e já em promoção.

Falamos de tons mais sólidos mas que trazem os azuis cobaltos, os verdes, os grenás e, claro, os intemporais negros. Peças com cortes diferenciados, com tecidos mais robustos e quentes e que vão fazer a diferença, e que lhe vão conferir um toque de originalidade.

Vestido adornado com strass, H&M, antes 49.99€ agora 34.99€

Vestido alças com recortes bombazina, Primark, 20€

Vestido camisa comprida popelina, na Stradivarius, antes 25.99€ agora 12. 99 € Vestido comprido com cristais, Mango, antes 199.99€ agora 139.99€

Vestido comprido estampado cruzado, Massimo Dutti, antes 129€ agora 69.95€

Vestido comprido limited edtiion, Zara, antes 69.95€ agora 49.99€

Vestido estampado fluído, Massimo Dutti, antes 129€ agora 59.95€

Vestido manga curta balão recortada de bombazina, Primark, 22€

Vestido pareo estampado, Zara, antes 49.95€ agora 29.99€

vestido tecido midi brilhante, Stradivarius, antes 25.99€ agora 15.99€

Vestido traçado com mangas de balão, H&M, 34.99€

Vestido veludo manga abalonada, Mango, antes 29.99€ agora 19.99€

Wool – crepe wrap dress, COS, antes 125€ agora 87.50€