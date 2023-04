Violência doméstica. APAV recebeu mais cinco denúncias por dia face a 2021

No ano passado, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) reporta ter recebido 21 mil 588 pedidos de ajuda de violência doméstica. Dados que constam das estatísticas anuais publicadas esta quarta-feira, 5 de abril, pela entidade e nas quais fica claro que, após calculo de médias, tal equivale a quase 60 contactos por dia.

Contas feitas, trata-se de um aumento de mais 1742 denúncias face a 2021, o que representa quase cinco pedidos a mais por dia feitos ao abrigo do crime configurado no artigo 152 do Código Penal, e que abarca maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais. Em 2019 deram entrada nos serviços 23 586 pedidos

Os crimes sexuais contra adultos também evidenciam uma subida de quase ¼ em apenas um ano: 396 casos em 2022 face a 294 em 2021. O bullying duplicou em igual período: se no ano passado deram entrada nos serviços da APAV 117 denúncias, em 2021 foram registadas 67 queixas.

Segundo os dados avançados pela entidade, a APAV refere que apoiou perto de 15 mil vítimas diretas de crimes, com os crimes contra as pessoas, como a violência doméstica ou os crimes sexuais, a representarem 94% dos crimes registados. No total, diz ter feito 83.322 atendimentos, mais 25,5% do que em 2021, apoiando diretamente 16.824 pessoas.

Em 2022, a “APAV atendeu, por semana, uma média de 157 mulheres adultas, 50 crianças e jovens, 30 homens adultos e 29 pessoas idosas. Entre todos os crimes e outras situações de violência registadas pelos vários Serviços de Proximidade”, refere a nota enviada às redações.

Ainda na mesma nota fica claro que “depois da violência doméstica, os crimes sexuais contra crianças e jovens foram os mais reportados, com 611 casos de conteúdo de abuso sexual de menores e 390 casos de abuso sexual de crianças, entre outros. A média de idades das crianças e jovens apoiadas pela APAV em 2022 é de 10 anos e 60% destas vítimas menores eram do sexo feminino”.