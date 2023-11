Violência doméstica. Casa abrigo para idosos abre a 25 de novembro

Se tudo correr como o previsto, este 25 de novembro, dia em que se assinala internacionalmente o combate à violência contra mulheres, irá abrir a primeira casa abrigo para idosos vítimas de violência doméstica, em Grândola. A informação foi avançada esta manhã de segunda-feira, 6 de novembro, na audição conjunta da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

“No dia 25 de novembro espero abrir a nova residência para as vítimas de violência doméstica mais idosas”, afirmou a governante. E se esta primeira será em Grândola, Ana Catarina Mendes revelou que a próxima ficará localizada em Mangualde e deverá abrir “no início do próximo ano”. Este projeto inclui ainda uma terceira que ficará localizada em Viana do Castelo.

Recorde-se que nos primeiros nove meses de 2023 foram registadas 18 mortes em contexto de violência doméstica, menos três do que no ano passado em período homólogo. Segundo os dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), das vítimas de 2023, 14 eram mulheres, três homens e uma criança.

Com Lusa