Zara regressa à Ucrânia e vai abrir em espaço histórico de Lisboa até ao final do ano

A emblemática marca têxtil do grupo espanhol Inditex vai abrir na baixa lisboeta. A Zara vai alojar-se no espaço que esteve nas mãos da Pastelaria Suíça e ocupar parte do edifício que separa o Rossio da Praça da Figueira.

Não está confirmado se será ou não o maior espaço mundial da cadeia, mas estará seguramente entre os mais relevantes e a abrir portas até ao final de 2024. Até ao momento, não foi especificado o que sucederá aos outros espaços da marca que estão naquela zona histórica da capital, se se mantêm ou se se mudam para este futuro espaço.

A informação chega dias depois de ter sido anunciado que a Zara vai regressar a solo ucraniano dois anos depois de a invasão russa e a guerra terem eclodido, levando à suspensão das operações.

De acordo com o que foi avançado pelo jornal Financial Times, a gigante têxtil deverá reabrir 20 lojas, das quais três delas outlets em centros comerciais na capital, Kiev, e com o mês de abril como horizonte.

Ainda segundo a mesma informação, deverão ser reabertos 50 dos 80 espaços que existiam no território. Os restantes que estejam em zonas diretamente afetadas pela guerra deverão permanecer encerradas.