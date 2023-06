15 perguntas para verificar o seu bem-estar mental. Faça a ‘checklist’ dos psicólogos

“Não existem respostas ‘certas’ ou ‘erradas’, esta Checklist serve apenas para que possa reconhecer e refletir sobre os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos recentes.” O aviso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que disponibiliza este curto questionário para levar quem o cumpre a analisar o seu estado mental e agir em conformidade.

Consoante o número de respostas a perguntas como “sim” ou “muito frequentemente”, assim é dada uma indicação do que deve ser feito. Porém, com uma salvaguarda muito explícita: “Os resultados desta Checklist não constituem, de forma alguma, uma avaliação ou diagnóstico psicológico. Servem apenas para o ajudar a pensar sobre si próprio/a, sobre como se tem sentido nas últimas duas semanas”, refere o documento intitulado Como Me Sinto

Independentemente dos resultados, se está preocupado/a com a sua Saúde Psicológica, procure ajuda profissional – um Psicólogo pode ajudar

Veja as 15 perguntas e as recomendações consoante os resultados:

Sinto-me muito cansada/o, com falta de energia.

Sinto-me muito nervoso/a, ansioso/a, irritável.

Estou constatemente preocupado com alguma coisa.

Sinto-me pessimista, sem esperança no futuro.

Sinto-me triste, nada me anima.

Não tenho motivação ou interesse em fazer as atividades que antes me davam prazer.

Tenho dificuldade em concentrar-me e/ou tomar decisões.

Sinto-me sozinho/a e /ou que não tenho a quem pedir ajuda ou apoio se precisar.

Discuto com a minha família e amigos.

É difícil relaxar.

Sinto-me que não sou útil para ninguém.

Sinto que tudo é um esforço para mim.

Sinto que não consigo lidar com esta situação e/ou que não controlo a minha vida (o meu comportamento, o meu pensamento e emoções).

O meu padrão de sono habitual e /ou apetite alterou-se (ex. Não consigo dormir, durmo mais, como mais, como menos).

Consumo mais álcool do que é habitual.

Verifique, segundo o documento, a chave de leitura deste questionário disponibilizado pela Ordem dos Psicólogos.

Se precisa de ajuda, não hesite. Veja abaixo os contactos divulgados pela Direção-Geral de Saúde:

Contacte o Serviço de Saúde Mental do Hospital da sua região – Adultos, Infância e Adolescência.

A linha SNS24 (808 242424 e www.sns24.gov.pt) e o 112 também estão disponíveis.

Entre em contacto através das Linhas de Crise e da Linha de Aconselhamento Psicológico.

Para mais informações, consulte o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio.