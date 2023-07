O que leva os homens a mandarem fotos íntimas não solicitadas? Especialista responde

O psicólogo social especializado em questões de sexualidade procurou encontrar as razões que levam tantos homens a enviarem dick pics, fotografias do seu pénis sem consentimento por parte de quem as recebe. Num artigo publicado na revista Psychology Today, David W. Wahl vai do flirt ao exibicionismo, agressão e até insegurança, mas existem mais motivos “psicológicas e sociais” para um comportamento que até é crime em Portugal.

Se em patamares menos agressivos, tal pode ser percecionado pelos homens como uma forma de flirt ou comunicação – como se o envio do seu pénis equivalesse a uma piscadela de olho – e convite à intimidade sexual, o caso muda de figura quando cresce a agressão.

Para Wahl, há que relevar o exibicionismo, uma vez que, escreve no artigo, “os exibicionistas obtêm excitação com a exposição aos outros, pelo que o pensamento de se expor a outro pode ser um forte desejo. Ora, a crença de que se é dotado e que se deve ser apreciado.

O psicólogo fala ainda em insegurança, como “tentativa de obter aprovação, facilitada se quem manda a foto do pénis não mostra a cara. Esse anonimato parcial pode reduzir o medo de rejeição de alguns homens”.

Então e a agressão? “Os envios podem configurar tentativas de perturbar os outros, seja porque se trate de busca de atenção, raiva mal direcionada, desagrado, uma falsa sensação de auto-importância, seja o entusiasmo por provocar sofrimento nos outros”, contextualiza o especialista que deixa claro que esta atitude é “um caso do assédio baseado em género”.

Comportamento de risco e tática

David W. Wahl acrescenta, a esta lista, a intenção táctica de receber igualmente uma fotografia da genitália do interlocutor caso envie e a dick pic. Mas há mais: “Para alguns homens, é a emoção do comportamento de risco que encontram ao enviar uma foto do pénis sem consentimento (…). Para outros é engraçado (…,) e para outros ainda é manifestação de ignorância.”

Refere o psicólogo social que esta última justificação pode funcionar de duas maneiras: “primeiro, é um mal-entendido sobre as reações das mulheres e o que as excita. Mesmo que uma mulher goste de fotos de pénis e as colecione, isso não significa que ela queira recebê-las de maneira não solicitada, o que é um problema de consentimento. Em segundo lugar, eles não compreendem o mal que ações desta natureza podem causar”.

E as celebridades?

As famosas são, na maioria dos casos, as principais recetoras de dick pics de anónimos. Nesse sentido, Wahl estudou a correspondência de fãs junto de celebridades do sexo feminino e concluiu que o envio era uma “busca de conexão mais profunda com a celebridade”, sobretudo se esta era atriz e fez um nu numa cena.

Mas a realidade está muito longe de se circunscrever a quem é célebre. Segundo um estudo publicado o ano passado, no Journal of Sex Research, 48,1% das mulheres de 18 a 30 anos foram vítimas.



E os riscos de receber este tipo de conteúdos que não se pediu são elevados: quem recebe dick pics pode ter nestes envios não solicitados um gatilho para traumas do passado.

Crime punido até um ano de prisão

O envio de imagens íntimas não solicitadas, muitas vezes fotografias de pénis – conhecidas como dick pics – é considerado crime e está previsto no código penal português.

Segundo o clausulado, quem faz chegar imagens de órgãos sexuais a pessoas que não as pediram incorre em importunação sexual.

Ora, como se pode ler no artigo 170º, “quem importunar outra pessoa praticando perante ela atos de carácter exibicionista ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal”.