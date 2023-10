A moda chama por si? Há três cursos que tem de conhecer

A moda é muito mais do que estar atento às últimas tendências da estação e vestir-se de acordo o que se vê na passerelle. Nas palavras de Giorgio Armani, estilista e fundador da empresa homónima, “a moda é a melhor ferramenta para nos ajudar a sonhar”. Que o digam todas as pessoas que aspiram em ter uma carreira nesta área, seja como designers ou personal shoppers.

Para todos estes sonhadores e sonhadoras, a Master D, grupo educativo líder em formação profissional, lançou três novos cursos que prometem transmitir competências que poderão abrir portas no mundo da moda: Curso de Design de Moda, Curso de Personal Shopper e Curso Avançado em Design de Moda e Personal Shopper.

Estes cursos vão ser lecionados à distância pela e-tutora Joana Lopes, que diz sentir-se “orgulhosa, satisfeita e contente” por esta oportunidade, até porque a moda tem um lugar bastante especial e próximo no seu coração. “A moda, a estética, o design e a arte são as minhas áreas de interesse e paixão. Por isso, será um gosto partilhar os meus conhecimentos e experiências com os futuros formandos”, afirma.







Antes que se questione se tem qualificações suficientes para ser aceite num destes cursos, Joana Lopes garante que estão pensados “para todas as pessoas curiosas e interessadas por moda, estilo e criação, com ou sem experiência na área”.

Mesmo em regime de ensino à distância, os alunos vão poder aprender de perto com tutores que são também profissionais do setor e, por isso, vão transmitir valiosos conhecimentos. Além disso, e ao longo da sua formação, os estudantes terão a oportunidade de participar em importantes momentos de networking e de aprendizagem, como workshops, masterclasses e webinares.

Como se isso não bastasse, depois de acabarem o curso, os formandos terão acesso à Bolsa de Estágio e à Bolsa de Emprego Master D. Estas bolsas serão uma valiosa ajuda para entrarem com o pé direito no mercado de trabalho, especialmente porque o grupo educativo tem mais de 1500 empresas parceiras.

Assim, estão reunidas todas as condições para que os formandos possam dar os primeiros passos rumo ao emprego (e à vida) dos seus sonhos. Quer saber mais sobre a Master D e os seus cursos? Descubra mais informações sobre os cursos de moda aqui.