A tendência das franjas laterais está de volta

Os anos 2000 foram altamente impactantes. Geraram dezenas de tendências que têm feito o seu regresso, décadas depois. Tanto na moda, como na beleza, as modas dessa geração estão a voltar e mais uma fez o seu retorno: as franjas laterais ou de lado.

Muitos que cresceram nesses anos podem relembrar certas memórias que causam arrependimento. Contudo, a abordagem atual não é tão parecida como a do início do século.

A franja lateral é a secção frontal do cabelo que é cortada mais curta do que o resto e, neste caso, penteada para um lado do rosto, à escolha da pessoa. O formato atual pode ser feito de várias formas e as famosas “curtain bangs”, virais no TikTok, Pinterest e Instagram, já são consideradas um tipo de franja lateral.

Além das “curtain bangs” serem mais curtas, na altura do rosto, nada impede que corte essas secções do cabelo um pouco mais compridas. Se tiver o cabelo cortado em camadas, esse efeito ficará melhor, dando mais dimensão.

As franjas “micro”, tornadas familiares devido a Zoë Kravitz, consistem em franjas laterais que apenas cobrem metade da testa. Este corte é para as que forem mais corajosas e não tenham medo de ousar.

Tanto em cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos, as franjas laterais podem ser feitas. É preciso escolher bem o que quer e conversar com o seu cabeleireiro ou procurar um profissional da área que a ajuda a decidir.