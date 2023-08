Adeus Barbie, olá Polly Pocket. Arco-íris vai ‘apagar’ o rosa

A Barbie causou um furor por todo o mundo. Desde o início das gravações do filme live-action o planeta foi invadido pelo cor-de-rosa. O filme da boneca mais famosa do mundo que se vê confrontada com o patriarcado foi lançado há três semanas, mas a febre ainda continua. E não parece abrandar.

Contudo, fique a saber que já há sucessora para a Barbie e para o mundo cor-de-rosa: está a chegar, na mesma senda da ironia do filme do momento, a película sobre a Polly Pocket, a boneca miniatura que era moda nos anos 90 e 2000. Tem algumas semelhanças com a boneca da Mattel e, agora, também vai chegar aos grandes ecrãs de Hollywood.

E já se sabe quem vai protagonizar a “Polly”, a protagonista da série sensação da Netflix “Emily in Paris”: ninguém menos que Lily Collins. Numa publicação do Instagram, ainda em 2021, antes do lançamento de Barbie, a atriz falou sobre o papel.

“Como uma criança que era obcecada por Polly Pockets, este é um sonho tornado realidade anunciar este projeto! Estou em parceria com a equipa mais inspiradora para reintroduzir a Polly ao mundo de uma maneira divertida e moderna… trazendo estes pequenos brinquedos para o grande ecrã. Realmente muito animada por ser produtora e a própria Polly. Mal posso esperar para mergulhar neste mundo pastel…”, lê-se na legenda.

Ainda não há datas confirmadas, mas a probabilidade é que o filme comece a ser gravado no próximo ano e chegue aos cinemas em 2025. De acordo com a revista norte-americana Teen Vogue, a Mattel levantou um pouco o véu sobre o filme: “será centrado numa jovem que se torna amiga com uma mulher em ‘tamanho de bolso’”.

Com a chegada da Polly Pocket, podemos começar a dizer adeus ao cor-de-rosa e a abraçar todas as cores do arco-íris. Além disso, sai a corrente Barbiecore e entra a tendência Polly Pocketcore. Qual as características? Peças de borracha (ou com aspeto de borracha), pequenas, flexíveis e coloridas.

Tudo começou com a bolsa da Jacquemus, Le Chiquito, de 2019, de tamanho micro. De seguida, vieram os sapatos de salto em plataforma. E, depois, as botas vermelhas virais da marca MSCHF, gigantes e de borracha. Agora, a marca tem umas parecidas, em amarelo, que até a Victoria Beckham já calçou. Além disso, os sapatos de “geleia” da marca Melissa, estão no centro da tendência.

Ou seja, borracha, cores, tamanhos pequenos. Tudo o que precisa para entrar na tendência da Polly Pocket e trazer a boneca dos anos 90 de volta.