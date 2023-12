Adeus gordura, olá Natal. Receitas de filhós e rabanadas na air fryer

As fritadeiras a ar quente permitem que se corte no óleo sem comprometer os fritos, usando para tal uma pequeníssima quantidade de gordura. Por isso, se é das que não abdica dos fritos de Natal, mas sonha cortar na gordura, o uso da air fryer pode ser uma boa opção, sobretudo se apostar em menores quantidades do que os panelões de massa que as avós faziam.

Como forma de matar saudades desse tempo, mas com mais saúde, veja receitas de alguns fritos tradicionais de Natal, mas lembre-se que por regra, e tendo em conta as recomendações dos fabricantes, o resultado final será tanto melhor se resistir à tentação de encher a air fryer até ao topo.

Rabanadas

Pão fatiado

Leite qb para mergulhar as fatias de pão

Casca de limão

Pau de canela

Ovos

Açúcar

Canela em pó

Aqueça o leite suficiente para mergulhar as fatias de pão e junte-lhe casca de limão e pau de canela para que fique aromatizado À parte, prepare uma taça com ovos batidos. Mergulhe no pão primeiro no leite aromatizado, passe pelos ovos e deixe repousa sobre papel vegetal.

Programe a air fryer a 200º e por 10 minutos, introduza as rabanadas. Findo aquele tempo, vire as rabanadas e programe mais dois minutos à mesma temperatura. Uma vez feitas, passe-as por açúcar e canela em pó.

Filhós

2 chávenas de abóbora ou cenoura cozida, conforme preferir

2 ovos

3 chávenas de farinha de trigo

½ chávena de açúcar

5 gramas de fermento de padeiro

Raspa de limão a gosto

pitada de sal

Açúcar

Canela

Óleo para pincelar

Comece por cozer a abóbora ou a cenoura até que fique bem macia e derretida. Misture-a com o açúcar, os ovos e uma pitada de sal até obter uma solução homogénea. Adicione depois a raspa de limão, a farinha de trigo e o fermento de padeiro diluído em pouquíssima água morna. Se a massa ainda estiver líquida, junte mais farinha a olho até obter uma pasta lisa e sem grumos. Deixe repousar a massa, tapada, e numa quente da cozinha.

Depois, faça bolas do tamanho que mais gosta e pincele-as com óleo. Pré-aqueça a air fryer a 180 graus e, uma vez quente, distribua as peças com espaço suficiente entre si no eletrodoméstico para que possam cozer de forma uniforme e sem deformar. Deixe cozinhar por 10 a 15 minutos e vá rodando as filhós no cesto até ficarem douradas. Passe-as depois por açúcar e canela em pó.