Adeus pose flamingo! Esta é a nova atitude para as fotos de verão das redes

Recostar-se a uma parede, levantar e dobrar uma das peras, virar ligeiramente o rosto e o tronco e eliminar todas sombras. Se o vestido e os cabelos esvoaçarem enquanto o resto fica imóvel, melhor ainda. Tem sido com este enquadramento que se se têm preenchido feeds de redes sociais todos os verões.

Porém, pode estar à beira do fim, a pose flamingo – como ficou celebrizada – está a perder poder e influência junto das estrelas da TV e do online. Agora, num rápido olhar pelos feeds das celebridades nestes dias de maior calor súbito, fica claro que a pose do verão é outra bem diferente, e bem mais ousada. O novo modelo implica mostrar a zona do abdómen, tal como tem vindo a acontecer com a moda e com a passadeira vermelha.

Nas últimas semanas, foram várias as influenciadoras que publicaram fotografias deste género. Em véspera de arranque do novo ano e já numa antecipação da tendência, Catarina Maia celebrou a entrada em 2023 com uma fotografia em que ela surge recostada sobre o mar das Maldivas. Desde então, foram várias as celebridades que optaram por se fotografarem deste ângulo: exibindo a excelente forma física e uma atitude zen.

Catarina Gouveia, Vanessa Martins, Mariana Machado, Mafalda Castro ou mesmo Fanny Rodrigues já se renderam à nova pose das redes sociais.

CB e MC