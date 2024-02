Adulteração de bebidas. Três recomendações da PSP

Pedir uma bebida num bar e deixá-la momentaneamente abandonada para conversar com alguém ou para dançar não é uma boa prática e pode expor os consumidores a riscos de adulteração de bebidas. Uma prática que configura crime e que é ainda mais arriscada no caso das mulheres porque as pode vulnerabilizar, predispondo-as mais facilmente para eventuais roubos ou violações.

A Delas.pt pediu dados à PSP para perceber a incidência em território nacional de um crime que, no Reino Unido, levou recentemente à detenção de um homem que foi visto por empregados de um bar a adulterar a bebida de uma mulher.

Fonte oficial da autoridade policial refere que, de momento, há “ausência de uma notação estatística especifica para este tipo de ocorrência, diluindo-se o seu reporte na generalidade das denúncias relacionadas com drogas”. Assim sendo, não é possível ao momento distinguir esta prática de outras mais amplas.

Ainda assim, a PSP deixa três recomendações que devem ser seguidas para evitar ser vítima deste ato ilícito.

“Evite beber bebidas alcoólicas. O álcool prejudica a capacidade de fazer escolhas inteligentes.

Não deixe a sua bebida de lado. Se a sua bebida ficar fora de vista, mesmo que por alguns minutos, não termine. Compre uma nova.

Não aceite bebida aberta de ninguém. Se pedir uma bebida num bar, observe a abertura da garrafa ou preparação da bebida.”

Recorde-se que a PSP lançou uma campanha de alerta em noite de passagem de ano, de 2023 para 2024, precisamente para convocar atenções para esta realidade. “Controla a tua bebida antes que te controlem a ti!”, era o mote da campanha da autoridade policial pedindo aos cidadãos que vigiassem os seus copos, impedindo estranhos de lhes aceder e de adulterar a bebida.