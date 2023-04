Alerta tendência. 15 bermudas para conjugar com top

As bermudas estão a ser usadas em todo o lado esta primavera e, principalmente, na versão conjunto de bermuda com top. Seja para adotar no dia-a-dia ou para praticar desporto.

Se não se sente confortável a usar calções curtos, estas peças podem ser a solução, visto que, mesmo com um comprimento mais longo, irão fazê-la sentir igualmente poderosa e confiante.

Podem ser complemetadas com um blazer para dias mais frescos e conseguem a ponte perfeita entre os ténis – para um look mais descontraído – e uns saltos altos para momentos que pedem outra formalidade.

Veja abaixo as 15 bermudas em ganga, cetim e algodão reunidas pela Delas.pt que pode usar com top e adira à nova moda.

Bermudas de ganga, Mango, 27.99€

Bermudas cargo de algodão com calças, Bershka, 19.99€

Bermudas, My Theresa, antes 290€ agora 203€

Bermudas, French Connection, antes 65€ agora 39€

Bermudas modelo ciclista Palm Angels, na Farfetch, 1.524€

Bermudas de cintura alta, C&A, 29.99€

Bermudas de algodão paperbag, Bershka, 19.99€

Bermudas modeladoras, About You, 39.90€

Bermudas de ganga, Zara, 25.95€

Bermudas de tiro alto, My Theresa, antes 490€ agora 343€

Bermudas, H&M, antes 29.99€ agora 17.99€

Bermudas, French Connection, antes 60€ agora 34€

Bermudas, Farfetch, 2.639€

Bermudas com estrutura e cintura subida, Zara, 25.95€

Calções bermuda estampados de popelina, Tiffosi, antes 19.99€ agora 12.99€