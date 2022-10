Ana Viriato de regresso à TV e para encorajar mulheres

A apresentadora Ana Viriato está de volta à antena três anos depois de ter saído na RTP. O rosto do pequeno ecrã e empresária, de 42 anos, vai estrear, a 5 de novembro, no canal cabo SIC Mulher, um formato o qual vai entrevistar mulheres de sucesso.

“Viriato no Feminino vai contar histórias inspiradoras de mulheres portuguesas com destaque em diferentes áreas”, refere a nota enviada à comunicação social. Trata-se de um formato com entrevistas e com “foco na partilha de experiências de personalidades femininas que estão na linha da frente em diversas áreas de atividade e pretende ser fonte de inspiração e de esperança para outras mulheres e para o público em geral”, lê-se na mesma nota,

O novo programa é da autoria da apresentadora, é produzido pela AV Entertainment, empresa de produção audiovisual, comunicação de marcas e entretenimento que fundou e que dirige há quatro anos, e tem o apoio do programa Garantir Cultura.

“Idealizei este projeto com o propósito de contar histórias que comuniquem o progresso e o sucesso femininos. A missão do programa é inspirar, encorajar, acelerar sonhos e potenciar a mudança”, afirma a apresentadora citada em comunicado. E prossegue: “Viriato no Feminino é sobre dar voz e partilhar experiências de mulheres inspiradoras, cujo percurso de vida possa motivar outras mulheres a encontrar as melhores versões de si próprias. O conceito é simplesmente dar a conhecer histórias de sucesso, de forma a inspirar pelo exemplo. Esta é a essência e a tónica do programa: encorajar todas as gerações a marcar a diferença e a lutar por um futuro mais igualitário, inclusivo, justo, por um mundo melhor”, conclui a apresentadora.

A apresentadora, nascida no Porto a 23 de setembro de 1980, é licenciada em Educação Física, Saúde e Desporto, e tem diversas formações no âmbito da Dança, do Teatro e da Televisão. Entre março de 2007 e julho de 2019, foi apresentadora dos programas Praça da Alegria, Portugal no Coração, Programa das Festas (todos na RTP1) e foi o rosto do programa sobre moda, calçado e lifestyle What´s Up Olhar a Moda, naRTP2.