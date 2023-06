Anéis e brilhos para o cabelo? Veja as sugestões para arrasar nos festivais

Muitas mulheres gostam de usar anéis, mas sabia que agora este acessório não se utiliza apenas nos dedos?

Estas peças para os cabelos tornaram-se tendência a partir do momento em que muitas criadoras de conteúdo, nacionais e internacionais, começaram a apostar neste acessório para embelezar os penteados durante a época de festivais.

Um look não se faz apenas de roupa, mas também de acessórios. No Coachella, festival anual de música que decorre na Califórnia, Estados Unidos da América, muitas celebridades começaram a usar acessórios arrojados no cabelo, como anéis, fios holográficos ou até mesmo brilhantes.

A Delas.pt reuniu alguns hair rings, famosos anéis de cabelo, e brilhantes para arrasar nesta época de festivais que já começou.

Anéis para Cabelo 90 Peças, na Amazon Espanha, 6,70€

Kit Bedazzler, na Amazon Espanha, 8,99€

85 Peças de Anel de Cabelo Minimalista, na Shein, 2,85€

Kit Acessórios Cabelo, na Pull&Bear, 12,99€

60 Peças Anel de Cabelo, na Shein, 1,25€

12 Purpurinas Holográficas, na Amazon Espanha, 9,14€