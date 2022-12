António Zambujo cria versão de ‘Para Mim Tanto Me Faz’, dos D’ZRT

A banda nascida na série juvenil da TVI Morangos Com Açúcar vai voltar a reunir-se em palco e, à boleia desse reencontro que vai ficar marcado por concertos por todo o país, acaba de apresentar uma versão inesperada de um dos temas icónicos: Para Mim Tanto Me Faz.

O cantor António Zambujo integrou o projeto D’ZRT Encore Sessions e, ao lado de Edmundo Vieira, Paulo Vintém e Vítor Fonseca (Cifrão), reinterpretam a música com, entre outros instrumentos, a guitarra.

A nova versão gravada num cenário intimista já está disponível nas múltiplas plataformas digitais – só no YouTube soma mil e 600 visualizações em dez horas – e pode também ser vista abaixo.

A banda – que perdeu tragicamente em junho de 2011 um dos seus elementos, Angélico Vieira, num acidente de viação – está de regresso para uma digressão que vai arrancar a 23 de abril no Altice Arena, em Lisboa. Estará ainda no Pavilhão Multiusos de Guimarães, o Super Bock Arena, no Porto, no Coliseu de Elvas, culminando no Estádio do Algarve, a 19 de agosto.